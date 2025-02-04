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Ученик 7 класса гимназии №205 Екатеринбурга напал на одноклассника с ножом

В Екатеринбурге 13-летний ученик седьмого класса гимназии №205 нанес ножевое ранение своему однокласснику в область лопатки после разгоревшейся между ними ссоры. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, конфликт возник после того, как один из подростков обрызгивал другого водой из игрушки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства с уточнением, что сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

«Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После инцидент СУ СКР по Свердловской области организовало процессуальную проверку, на место происшествия выезжали сотрудники из отдела криминалистики.

Мария Шараева

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