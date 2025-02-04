Алексей Орлов поручил проверить безопасность школ после поножовщины в гимназии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проверить работу охранных предприятий, исправность камер наблюдения, систем оповещения и металлодетекторов во всех муниципальных учебных заведениях города после инцидента в гимназии №205.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, ранее 13-летний ученик гимназии №205 нанес ножевое ранение своему однокласснику в область лопатки после конфликта. По данным прокуратуры Свердловской области, ссора возникла после того, как один из подростков обрызгивал другого водой из игрушки.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож»,— отметил глава города в своем telegram-канале.

Как сообщил господин Орлов, инцидент произошел из-за конфликта между учениками. К счастью, серьезных травм удалось избежать, медики осмотрели пострадавшего, оказали необходимую помощь и отправили домой.

Полина Щуцкая