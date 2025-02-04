РФ планирует открыть дипмиссии в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в ближайшее время планирует открыть диппредставительства в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах. Об этом дипломат сообщил на презентации департамента партнерства с Африкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В планах на ближайшее будущее — открытие диппредставительств в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских Островов и в Того»,— приводит ТАСС слова российского министра.

Дипломат также напомнил, что в ближайшее время откроется посольство РФ в Южном Судане и возобновят деятельность посольства в Нигере и Сьерра-Леоне.

В октябре прошлого года глава консульского департамента МИДа Алексей Климов в интервью ТАСС сообщил, что российские власти прорабатывают возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки. Он отмечал, что в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане в составе посольств будут также функционировать и консульские отделы.

Анастасия Домбицкая