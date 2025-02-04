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Театр «Экият» не смог привлечь УФАС к делу о взыскании за использование «Су Анасы»

Арбитражный суд отклонил ходатайство о привлечении УФАС по Татарстану к делу о взыскании с театра кукол «Экият» 10 тыс. руб. компенсации за использование имени персонажа сказок «Су Анасы» в пользу правообладателя товарного знака, ООО «Национальные игрушки».

Представитель театра в суде подал ходатайство о привлечении к делу татарстанского УФАС, отметив, что решение антимонопольной службы может повлиять на ход арбитражного дела. Представитель «Национальных игрушек» в суде возразил против ходатайства, аргументировав это тем, что предметы рассмотрения спора в суде и на службе разные.

В итоге Арбитражный суд Татарстана отказал в ходатайстве театра о привлечении к делу УФАС, обосновав это тем, что решение антимонопольного органа не повлияет на права театра. Тем не менее суд посчитал необходимым привлечь к участию в качестве третьих лиц Министерство культуры Татарстана и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Следующее заседание по делу состоится 4 марта.

Сейчас по заявлению театра кукол в УФАС идет рассмотрение дела о нарушении «Национальными игрушками» антимонопольного законодательства из-за приобретения и использования права на товарный знак «Су Анасы». Представитель театра сообщил, что к рассмотрению дела в УФАС также привлекут Роспатент и Минкульт Татарстана.

Правообладатель товарного знака «Су Анасы» подал иск к театру кукол «Экият» в Арбитражный суд Татарстана еще в начале 2024 года. «Национальные игрушки» требуют взыскать с театра 10 тыс. руб. компенсации за использование товарного знака «Су Анасы» в своей деятельности. Представитель компании в суде отметила, что спектакли с названием «Су Анасы», проводились в театре 1 сентября и 27 октября 2024 года. Директор компании-владелицы товарных знаков Искандар Асянов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщал, что сумма иска к театру обусловлена тем, что выставить меньшую стоимость заявления невозможно.

Правообладатель товарных знаков ранее уже выиграл дело у ООО «Казанские подарки» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб. Тогда суд также решил уничтожить фигурки с надписью «Шурале», ставшие предметом спора.

Влас Северин

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