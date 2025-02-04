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Арочный мост в Уфе обещают открыть к сентябрю

Движение по арочному мосту через реку Белую в Уфе (так называемый «старый» мост) должно открыться к сентябрю, цитирует телеканал UTV директора мостоотряда №30 филиала АО «Уралмостострой» Василия Чекурова. По его словам, «за пределами этого периода» будут выполнять вспомогательные работы, демонтаж временных конструкций и рекультивацию.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Капитальный ремонт моста в створе улицы Воровского начался в январе 2022 года по контракту Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) с «Уралмостостроем». Работы должны завершиться 31 августа. Нынешняя цена контракта — 3,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в арбитражном суде Башкирии рассматривается исковое заявление «Уралмостостроя» к УСРДИС об увеличении цены до 4,6 млрд руб.

Идэль Гумеров

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