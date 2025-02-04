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Коммерсантъ FM
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ВТБ снизил максимальную ставку по рублевому вкладу

ВТБ (MOEX: VTBR) с 4 февраля изменил ставки по «ВТБ-Вкладу» в рублях, следует из информации на сайте банка. Теперь максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6% годовых (вместо 23%). Она доступна новым клиентам либо давним клиентам при размещении средств на полгода без пополнения и снятия, вне зависимости от суммы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При выплате процентов в конце срока и размещении средств без пополнения и снятия на сумму от 10 тыс. до 15 млн руб. на три месяца ставка снизилась на 0,6 процентного пункта (п. п.), до 21,9%. Ставка на аналогичных условиях сроком на шесть месяцев выросла на 0,1 п. п., до 22,6%.

Для сумм от 15 млн руб. при размещении на три или шесть месяцев ставка снизилась с 23% до 21,9 и 22,6% соответственно. При размещении средств на 12 месяцев ставка для всех сумм осталась без изменений — 22%, проценты выплачиваются в конце срока.

По прогнозу ВТБ, в нынешнем году россияне заработают на вкладах около 9 трлн руб. Это больше рекорда прошлого года. Банк ожидает, что рублевые вклады станут основным драйвером роста рынка. Ожидается, что портфель рублевых вкладов может увеличится на 22%, до 65 трлн руб.

О снижении депозитных ставок — в материале «Ъ FM» «Ставки выравнивают по "ключу"».

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