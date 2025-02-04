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«Уралкалий» вошел в число лучших работодателей среди крупнейших компаний России

24 компании из Пермского края вошли в рейтинг лучших работодателей России 2024 года по версии платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter (НН). Первым на это обратил внимание портал «РБК-Пермь».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В группу лучших работодателей среди крупнейших компаний России (с численностью персонала более 5 тыс. человек) из Пермского края вошло только одно предприятие — ПАО «Уралкалий».

В группу из 395 лидеров среди крупных компаний России (численность персонала от 1 тыс. до 5 тыс. человек) вошли ООО «Камский кабель» (276-е место), ГК «Алендвик» (380-е место) и ПАО «Пермэнергосбыт (383-е место).

В группу лидеров среди средних компаний (численность персонала от 250 до 1 тыс. человек) вошли ООО «Пермские насосы», IT-компания PARMA Technologies Group, автодилер VERRA, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», «Корпорация ПСС», ГК «Линия 7», ООО «Гриндата»,»Агропроф».

В группу небольших компаний (численность персонала от 100 до 250 человек) вошли пермские компании «Химпром», «Monkey Grinder», «Умная логистика», «Prof-IT», кондитерская фабрика «Шоколадная Магия», «Каменный город», транспортная компания ASG, Red Сup, «Импортсервис», «Macroscop», «Ресан», «Мир хвостатых».

При составлении рейтинга учитывались HR-анкета, внутренняя оценка eNPS, внешняя оценка кандидатов, отзывы бывших сотрудников компаний.

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