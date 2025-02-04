Бывший чиновник Перми номинирован в состав совета директоров крупного промпредприятия

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) вчера опубликовало решение совета директоров, которым был утвержден список кандидатов в совет директоров общества на годовом собрании. В него вошли представители гендиректора КЗСМ Дмитрия Пищальникова (контролирует 48,1% акций), а также представители бывшего первого замглавы Перми Эдуарда Хайруллина: сам экс-чиновник, его мама Людмила Хайруллина, а также Дарья Хайруллина. Согласно открытым данным, Людмиле Хайруллиной принадлежит 29,9% акций ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что в 2023 и 2024 годах ни сам экс-чиновник, ни его члены его семьи не выдвигались в совет директоров КЗМС. Эдуард Хайруллин работал первым замглавы Перми с 2021 по 2023 год.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о корпоративном споре между акционерами КЗМС: в 2023 году Людмила Хайруллина обращалась с иском к обществу, дело рассматривалось в закрытом режиме, в удовлетворении иска было отказано.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка общества в 2023 году составила свыше 610 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб.