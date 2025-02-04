ВС РФ уничтожили украинский комплекс ПВО «Тунгуска» в Курской области

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 345 военнослужащих в Курской области. В состав потерь также вошли два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Правда, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный. Армия России отразила три контратаки ВСУ.

С начала боевых действий вооруженные силы Украины потеряли до 57 330 военнослужащих, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1 708 боевых бронированных машин, 1 798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее потери ВСУ на курском направлении составили до 210 солдат. Российские войска уничтожили девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и склад боеприпасов.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева