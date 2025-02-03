За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились до 210 военнослужащих в Курской области. Также российские войска уничтожили девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 56 980 военнослужащих, 1 774 автомобиля, 1 681 боевая бронированная машина, 402 артиллерийских орудия, 329 танков, 243 боевые машины пехоты, 191 бронетранспортер, 106 станций РЭБ, 45 пусковых установок РСЗО, 33 единицы инженерной и другой техники, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, пять РЛС ПВО, командно-штабная машина.

На сегодняшнем совещании в курском правительстве врио зампреда правительства — председателя комитета регбезопасности Олег Горячев рассказал, что с декабря 2024 года из-за атак ВСУ пострадали 95 частных домовладений и 21 МКД. За последнюю неделю строители восстановили кровли девяти частных домов и двух многоквартирных, а также 613 погонных метров ограждающих конструкций.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова