Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 февраля

10:13. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 48 боеприпасов и 107 беспилотников. В результате пострадали три человека, также в медучреждение обратился мирный житель, получивший минно-взрывную травму при атаке дрона 2 февраля. Разрушения получили 21 жилое помещение и 13 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:54. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

9:50. «Вчера на заседании правительства области дал поручение своему заместителю Сергею Дядькину подготовить документы на государственные награды двум нашим бойцам "Барс-Белгород", которые несколько дней назад получили серьезные ранения при выполнении боевой задачи в районе села Черемошное. Кратко хотел рассказать, что задача была поставлена сопровождать мирное население, которое живет в опасной зоне. При выполнении этой задачи бойцы были атакованы FPV-дроном, получили серьезные ранения, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

9:23. СКР возбудил и расследует уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) в отношении солдата 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Парафило и командира роты с позывным «Антошка». В основу уголовного дела легло убийство мирного жителя в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

7:55. Военнослужащие штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.