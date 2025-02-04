Пашинян: поражение в Карабахе позволило Армении приобрести суверенитет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Вашингтоне заявил, что поражение во время военных действий в Нагорном Карабахе дало стране возможность приобрести суверенитет. По его словам, на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении, но важно справляться с ним «без эмоций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я долго думал и пришел к выводу, что жертвы были принесены не просто так, а ради суверенитета Армении, и сейчас мы просто должны сосредоточиться на использовании возможности этой жертвы»,— сказал Никол Пашинян (цитата по News.am). «Сейчас существует только один инструмент, с помощью которого предпринимается попытка подорвать демократический путь Армении — это инструмент войны, обострений и конфликта. Вот почему мы так сосредоточены на этой повестке дня, потому что убеждены, что мир очень важен»,— пояснил премьер.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Операция завершилась спустя сутки, а 28 сентября 2023 года был подписан указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Больше 100 тыс. этнических армян покинули Нагорный Карабах. Бывшие военно-политические руководители НКР были задержаны и помещены под арест в Азербайджане, где против них возбуждены уголовные дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан уполномочен осудить».

Лусине Баласян