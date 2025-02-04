С 2023 года в Татарстане обновили 128 км коммунальных сетей

С 2023 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане было обновлено 128 км коммунальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«По поручению Президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн граждан. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ активно будем заниматься модернизацией отрасли. При этом уже есть определенные результаты», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, по программе с привлечением федерального бюджета за 2 года было реализовано более 1,1 тыс. мероприятий в коммунальной сфере.

Помимо Татарстана, в регионы, где с 2023 года был выполнен наибольший объем работ по модернизации коммунальных сетей, вошли Смоленская область (209,2 км, также было введено в эксплуатацию 6 объектов), Свердловская область (189,3 км сетей), Челябинская область (137,8 км сетей и 2 объекта), Республика Башкортостан (115 км сетей).

Ранее сообщалось, что на реализацию программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казани в 2025–2027 годах планируется выделить 3,9 млрд руб. Более 383 млн руб. поступит из городского бюджета, остальное — из внебюджетных источников.

Артём Дергунов