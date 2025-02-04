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Коммерсантъ FM
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«Все больше людей обращаются к ИИ для повышения качества личной жизни»

Александр Леви — об итогах исследования компании Eva AI

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, благодаря чему «компаньоны» с искусственным интеллектом завоевывают популярность.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Искусственный интеллект может полностью заменить реальных партнерш. Такое мнение высказали восемь из десяти мужчин, опрошенных ИИ-платформой Eva AI, передает издание Mirror. По итогам внутренних исследований компании, развивающей сервис эмоциональной поддержки и улучшения психического здоровья, все больше людей обращаются к искусственному интеллекту для повышения качества личной жизни и отдают предпочтение виртуальным партнерам.

83% опрошенных мужчин заверили, что могут сформировать глубокую эмоциональную связь с ИИ-подругой. Почти такому же количеству (78%) было бы интересно отправиться на свидание с виртуальным клоном своей бывшей. Четверо из пяти респондентов хотели бы пообщаться с ИИ-клоном ушедшего из жизни близкого человека. Утверждение, что никто лучше самого себя тебя не знает, нашло отражение в результатах исследования. Три четверти участников опроса готовы к созданию собственного ИИ-клона или версии «без недостатков» нынешнего партнера. По мнению организаторов опроса, компаньоны с искусственным интеллектом помогают людям быть искренними. Они избавляют от чувства страха осуждения и создают безопасное пространство для исследования собственных мыслей, эмоций и желаний.

Полагаю, что платформа Eva AI не случайно провела опрос среди мужчин. Если судить по виртуальным персонажам на главной странице сервиса, то из семи демонстрируемых только один мужского пола, все остальные девушки, и сексуализированный подтекст в этой подборке очевиден. В 2016 году британский футуролог Ян Пирсон, точность предсказаний которого оценивается в 85%, спрогнозировал, что в 2025-м начнутся сексуальные отношения людей с роботами. При этом специалист отметил, что они не смогут превзойти отношения с людьми до 2050 года.

Александр Леви

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