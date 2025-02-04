Международная федерация хоккея не разрешила россиянам выступить на ЧМ 2026 года

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. Из-за этого российские хоккеисты не смогут выступить на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая, сообщила Федерация хоккея РФ (ФХР). ФХР пообещала оспорить это решение в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

2–4 февраля в Швейцарии прошло заседание совета IIHF, на котором обсуждался вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам. По данным ФХР, одним из аргументов в пользу недопуска россиян была безопасность участников соревнований.

«Этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях — и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды»,— рассказали в ФХР.

В конце февраля 2022 года сборные России и Белоруссии отстранили от международных соревнований на неопределенный срок из-за военного конфликта РФ и Украины. В 2024-м IIHF продлила отстранение сборных двух стран на сезон-2024/25. Российские спортсмены пропустили уже три чемпионата мира. ФХР считает, что решение IIHF лоббируют хоккейные федерации нескольких стран, которые боятся конкуренции на международной арене.

Об успехах российских хоккеистов — в материале «Ъ» «Сборная России откатала победу».