Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут за укрывательство преступления

После обнаружения тела пропавшего накануне под Калининградом мальчика возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщил областное управление СКР. Семилетнего мальчика убил его отчим, а затем уговорил его мать сказать, что ребенок пропал. Действиям матери будет дана оценка по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 1 февраля, когда матери не было дома, отчим избил ребенка. Утром мужчина обнаружил, что мальчик мертв, и убедил жену сообщить об исчезновении ребенка в правоохранительные органы. После этого мужчина вывез тело мальчика в болотистую местность в черте города Черняховска, а сам затем «создавал видимость активного поиска» ребенка.

СКР уже завершил осмотр места происшествия — квартиры, в которой проживал ребенок, и участка местности, где нашли тело мальчика. Тело отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Отмечается, что семья на профилактическом учете не состояла. В рамках расследования также дадут оценку действиям органов опеки и профилактики.

Отчима убитого ребенка задержали сегодня, 4 февраля. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.