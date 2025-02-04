Отчима пропавшего в Калининградской области мальчика заподозрили в его убийстве

Следователи задержали отчима семилетнего мальчика, пропавшего в городе Черняховске Калининградской области. Мужчину подозревают в убийстве ребенка, сообщает региональное следственное управление СКР.

Вчера, 3 февраля, о пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщила его мать. Утверждалось, что за день до этого он ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело. По какой статье, не уточнялось.

Telegram-канал Baza писал, что на поиски мальчика вышло более полутора тысяч человек, в том числе в них участвовал его отчим. Мужчина был задержан после допроса матери мальчика. Она рассказала, что отчим часто бил детей. С ее слов, именно отчим убил мальчика, а после «усиленно делал вид», что принимает активное участие в поисках.

СКР 4 февраля подтвердил задержание мужчины по подозрению в убийстве. «По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении указанного преступления не принимала»,— уточняется в пресс-релизе ведомства. Следователи выехали к месту сокрытия тела ребенка.