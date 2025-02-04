В Новгородской области участник «Времени героев» стал замминистра строительства

Участник программы «Время героев» Николай Сергиенко назначен на пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Участником «Времени героев» он стал в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Программа «Время героев» Фото: Программа «Время героев»

Господин Сергиенко заявил, что стажировка позволила ему получить опыт работы под руководством губернатора Андрея Никитина. Он заверил, что большую часть стажировки провел в министерстве строительства и «работал над проектами территориального развития».

Андрей Никитин пояснил, что замминистра будет в том числе отвечать за сотрудничество с новыми территориями и работу с организациями по линии безопасности. «Он успешно прошел стажировку в правительстве региона — три месяца изучал работу органов власти»,— написал господин Никитин.

Николай Сергиенко родился в Омске. В 2006 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью «За отвагу».

Программа «Время героев» запущена по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Первый поток стартовал в мае 2024 года, уже 18 его участников назначены на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Подробности — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».