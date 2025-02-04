В поселке Полеводство ликвидировали открытое горение при пожаре в ангаре

Пожарные ликвидировали открытое горение ангара в поселке Полеводство под Екатеринбургом. Как сообщили в МЧС Свердловской области, сейчас там проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Напомним, с утра 4 февраля в Полеводстве 50 пожарных на 17 единицах спецтехники тушили горящий ангар на площади 2,4 тыс. кв. м. Им удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пожар, информации о пострадавших нет.

Региональным Роспотребнадзором была организована проверка качества воздуха — жителям ближайших домов рекомендовали избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна.

Ирина Пичурина