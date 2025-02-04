Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Екатеринбургом 50 пожарных тушат горящий ангар

В поселке Полеводство под Екатеринбургом горит ангар, площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение о пожаре поступило утром 4 февраля.

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Возгорание произошло на улице Трактовая, тушением занимаются 50 пожарных на 17 единицах спецтехники — спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пожар. Кроме того, на месте используется беспилотник для мониторинга обстановки, информации о пострадавших на текущий момент нет.

Напомним, за 2 февраля на территории Свердловской области ликвидировали 15 пожаров: короткое замыкание электропроводки и аварийный режим работы электрооборудования стали причинами 37% пожаров, 12% — в результате неосторожного обращения с огнем.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...