Роспотребнадзор проверит качество воздуха в районе пожара в поселке Полеводство

Центр гигиены и эпидемиологии исследует качество воздуха в районе ближайшей застройки от зоны пожара в поселке Полеводство под Екатеринбургом, проверку организовал Роспотребнадзор по Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты рекомендуют жителям района пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков и пить больше воды. Также рекомендуется промывать глаза, нос и горло, воздержаться от курения и при необходимости использовать маски или респираторы, а при недомогании обратиться к врачу.

С утра 4 февраля в поселке Полеводство 50 пожарных на 17 единицах спецтехники тушат горящий ангар на площади 2,4 тыс. кв. м. Им удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пожар, информации о пострадавших нет.

Ирина Пичурина