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Коммерсантъ FM
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МТС запустила оплату Steam и других игровых сервисов через лицевой счет

Российская телекоммуникационная компания МТС (MOEX: MTSS) запустила систему оплаты игровых и стриминговых услуг с лицевого счета абонента на сайте сервиса «МТС Оплата». В компании сообщили, что таким образом хотят защитить детей от мошенничества при покупках в онлайн-играх.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Функция позволяет оплачивать цифровые сервисы наподобие Steam, а также внутриигровые покупки в многопользовательских играх, например Roblox и Genshin. Для совершения покупки нужно выбрать сервис и способ оплаты («Счет МТС»), авторизоваться по номеру телефона и совершить платеж.

В компании отмечают, что аудитория сервиса «МТС Оплата» превышает 1,5 млн пользователей в месяц и платформа поддерживает свыше 40 различных стриминговых, игровых и бизнес-сервисов, включая Steam, Netflix, Xbox Live и Spotify. В случае отсутствия сервиса в каталоге возможна индивидуальная оплата через запрос.

Евгений Федуненко

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