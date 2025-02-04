Делегация Израиля посетит Доху для обсуждения второй фазы перемирия с «Хамасом»

В ближайшие выходные израильская делегация отправится в Катар для обсуждения деталей, связанных со вторым этапом сделки о прекращении огня с «Хамасом». Об этом во вторник сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израильская делегация обсудит «технические детали, связанные с дальнейшей реализацией» договоренностей, говорится в публикации The Times of Israel.

Днем ранее агентство AFP со ссылкой на источники в движении «Хамас» сообщило, что руководство «Хамаса» проинформировало посредников о готовности начать обсуждать детали второго этапа прекращения огня.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. «Хамас» обязался освободить захваченных израильтян, а ЦАХАЛ начал отвод своих сил с территории анклава. По соглашению на первом этапе, который продлится 42 дня, «Хамас» должен освободить 33 заложника в обмен на около 1900 заключенных, на втором — отпустить всех остальных и начать обсуждение окончательного прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Первый раунд обмена произошел 19 января после подписания соглашения. Трое израильтян были освобождены в обмен на 90 палестинских заключенных. Второй обмен прошел 25 января — четыре заложника были освобождены «Хамасом», Израиль освободил 200 заключенных. Третий раунд обмена состоялся 30 января. Израиль выпустил из тюрем 110 палестинцев в обмен на трех граждан.

О том, как прошел второй раунд обмена заключенными и пленными, читайте в материале «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».

Анастасия Домбицкая