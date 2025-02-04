Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 107 беспилотников и 48 боеприпасов. Повреждены 14 частных домов, семь квартир и 13 автомобилей. Пострадали три человека, еще один обратился в медучреждения из-за травм, полученных при атаке дрона 2 февраля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью пяти боеприпасов и 26 беспилотников попали поселки Дубовое, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, села Николаевка, Никольское, Отрадное, Репное, Солохи, Черемошное, Ясные Зори, хутора Валковский и Церковный. В результате сброса боеприпаса на Церковном трое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие были отправлены в городскую больницу №2 Белгорода. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, третий — в состоянии средней степени тяжести. Повреждены три частных дома, социальный объект, два сельхозпредприятия, котельная и два автомобиля.

В Борисовском районе села Березовка и Зозули обстреляли с помощью шести беспилотников. Повреждены четыре квартиры в одном МКД, два частных дома, надворная постройка и автомобиль.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки и Двулучное атаковали с помощью трех беспилотников. Повреждены две надворные постройки и пять автомобилей.

В Вейделевском районе село Долгое подверглось удару беспилотника. Повреждена линия электропередачи.

В Волоконовском районе села Борисовка и Тишанка, а также хутор Екатериновка обстреляли с помощью трех боеприпасов и шести БПЛА. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино атаковали с помощью 32 боеприпасов и 11 БПЛА. Повреждены три квартиры в одном МКД, частный дом и три легковых автомобиля.

В Краснояружском районе с помощью одного снаряда и 23 беспилотников обстреляли поселки Прилесье и Задорожный, села Вязовое, Графовка, Демидовка и Колотиловка. В Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму в результате атаки FPV-дрона на сельхозпредприятие в селе Репяховка 2 февраля. Он отпущен на амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе под удар ВСУ с помощью семи боеприпасов и 31 беспилотника попали город Шебекино, села Архангельское, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и здание производственного предприятия.

Сутками ранее ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 54 беспилотников и 59 боеприпасов. Пострадали девять человек, еще одна женщина погибла.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева