Один человек погиб и девять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 54 беспилотников и 59 боеприпасов. Повреждены 15 жилых объектов и 18 автомобилей. Пострадали девять человек, еще одна женщина погибла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Без последствий.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью 11 беспилотников попали поселки Малиновка и Октябрьский, села Николаевка, Репное, Черемошное и хутор Церковный. Повреждены одно частное домовладение, социальный объект и два автомобиля.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Грузское, Зозули и хутор Климовое обстреляли с помощью пяти БПЛА. Повреждены четыре частных дома, два автомобиля и торговый павильон.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Соболевка, хутор Нижние Мельницы атаковали с помощью двух артснарядов и десяти БПЛА. В районе села Двулучное в результате удара дрона по пассажирскому микроавтобусу ранены два мирных жителя. Медики отпустили их на амбулаторное лечение. Повреждены шесть автомобилей, частный дом и инфраструктурный объект связи.

Над Вейделевским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Без последствий.

В Волоконовском районе с помощью FPV-дрона атаковали село Борисовка. Поврежден один частный дом.

В Грайворонском округе под удар ВСУ с помощью 16 боеприпасов и восьми БПЛА попали город Грайворон, поселки Горьковский, Чапаевский и села Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз, Сподарюшино. Одна женщина получила ранения, ее отправили на амбулаторное лечение. Сегодня утром в детскую областную клиническую больницу доставили 13-летнюю девочку, пострадавшую в результате ночной атаки беспилотника в Грайвороне. У нее диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму. Повреждены два частных дома и пять автомобилей — еще один уничтожен.

В Краснояружском районе с помощью 25 боеприпасов и десяти беспилотников атаковали поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье. В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия попали под удар FPV-дронов. Ранены четыре мирных жителя. Мужчина отправлен в городскую больницу №2 Белгорода. Троим пострадавшим оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась. Повреждены два автомобиля и здания сельхозпредприятий.

В Шебекинском округе с помощью 16 боеприпасов и семи БПЛА обстреляли город Шебекино, поселок Ленинский, села Вознесеновка, Купино, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и хутор Панков. Один из дронов атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина. После операции он находится в стабильно тяжелом состоянии в горбольнице №2 в облцентре. Повреждены один МКД, три частных домовладения, два автомобиля и надворная постройка.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью 31 БПЛА и 27 снарядов. Один человек погиб, повреждены 12 домов и два автомобиля.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева