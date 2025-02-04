Жители Тольятти проголосовали за благоустройство территории у судоходного канала

Жители Тольятти в ходе голосования выбрали для благоустройства территорию исторического поселения «Шлюзовой», которая преобразится в 2026 году. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тольятти готовится стать участником десятого всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В конкурсе участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значений. Такой статус в 2024 году получил микрорайон Шлюзовой.

По условиям конкурса, общественную территорию для благоустройства должны определить сами жители. Для этого с 21 января по 1 февраля было организовано общественное голосование.

Всего в голосовании приняло участие 9396 человек, 6633 из которых отдали голоса за благоустройство территории вдоль берега судоходного канала. В ближайшее время начнется обсуждение комплекса работ, после чего на основании предложений тольяттинцев будет разработан проект для участия в конкурсе.

Алексей Алексеев