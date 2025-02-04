El Pais: агентства ООН на Украине столкнулись с проблемами финансирования от США

Более 100 организаций в сфере культуры и медиа на Украине остались без финансирования после заморозки помощи США в рамках программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в миссии ООН на Украине. Сложности с финансированием возникли на фоне решения Дональда Трампа перевести независимую организацию USAID, которая управляет американской гумпомощью по всему миру, под контроль Госдепартамента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Агентства ООН на Украине получили внутреннее уведомление с требованием не подписывать никаких новых документов, предполагающих финансирование со стороны США»,— пишет El Pais, ссылаясь на источники (цитата по «РИА Новости»).

По данным El Pais, в настоящее время в миссии ООН на Украине проводят анализ проектов, чтобы выделить «критически» важные. Планируется найти способ сохранить их, несмотря на трудности с финансированием. Сообщается, что программы, связанные с детьми, не пострадают.

В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. После этого господин Рубио уведомил Конгресс о проверке деятельности USAID. В Госдепартаменте пояснили, что назначение и проверка проводятся из-за вопросов новой администрации президента США к деятельности USAID. В сообщении Госдепа отмечается, что в ведомстве «продолжат защищать интересы американского народа и следить за тем, чтобы его налоговые средства не тратились впустую».

Подробнее о проблемах и перспективах USAID — в материале «Ъ FM».

Анастасия Домбицкая