El Pais: агентства ООН на Украине столкнулись с проблемами финансирования от США
Более 100 организаций в сфере культуры и медиа на Украине остались без финансирования после заморозки помощи США в рамках программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в миссии ООН на Украине. Сложности с финансированием возникли на фоне решения Дональда Трампа перевести независимую организацию USAID, которая управляет американской гумпомощью по всему миру, под контроль Госдепартамента США.
Фото: Kent Nishimura / Reuters
«Агентства ООН на Украине получили внутреннее уведомление с требованием не подписывать никаких новых документов, предполагающих финансирование со стороны США»,— пишет El Pais, ссылаясь на источники (цитата по «РИА Новости»).
По данным El Pais, в настоящее время в миссии ООН на Украине проводят анализ проектов, чтобы выделить «критически» важные. Планируется найти способ сохранить их, несмотря на трудности с финансированием. Сообщается, что программы, связанные с детьми, не пострадают.
В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID. После этого господин Рубио уведомил Конгресс о проверке деятельности USAID. В Госдепартаменте пояснили, что назначение и проверка проводятся из-за вопросов новой администрации президента США к деятельности USAID. В сообщении Госдепа отмечается, что в ведомстве «продолжат защищать интересы американского народа и следить за тем, чтобы его налоговые средства не тратились впустую».
Подробнее о проблемах и перспективах USAID — в материале «Ъ FM».