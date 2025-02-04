Австрийская OMV заявила о победе в споре с «Газпром экспортом»

Международный арбитражный суд Стокгольма поддержал позицию австрийской энергокомпании OMV в споре с «Газпромом экспортом» из-за прекращения поставок газа, следует из отчета компании за 2024 год (.pdf). Компания зачла в счет своих обязательств по расторгнутому договору компенсацию в размере €48 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Herwig Prammer / Reuters Фото: Herwig Prammer / Reuters

«В свете этого благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн»,— сообщается в отчете. Решение суд вынес 3 января. Сам договор был расторгнут 11 декабря 2024 года.

Председатель правления и гендиректор OMV Альфред Штерн положительно оценил прекращение сотрудничества с «Газпром экспортом». «Расторгнув долгосрочный контракт на поставку газа, мы открываем новую главу в истории нашей компании»,— сказал он (цитата по сайту OMV). Пресс-служба «Газпром экспорта» не комментировала заявление OMV.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" не удержался за контракты».