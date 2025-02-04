Казахстан пообещал представить отчет об авиакатастрофе AZAL в ближайшие дни

Минтранс Казахстана в ближайшие дни планирует опубликовать предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау, сообщил глава ведомства Марат Карабаев. По его словам, работа находится на завершающей стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа»,— сказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос «РИА Новости», стоит ждать ли результатов на этой неделе, Марат Карабаев ответил: «Обещаю, что в ближайшие дни будет опубликовано».

Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку—Грозный, разбился 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет потерпел крушение «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию. Владимир Путин по телефону принес извинения господину Алиеву за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве РФ. Кремль уверял, что заинтересован в объективном расследовании ЧП.

Подробности — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».