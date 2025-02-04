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Коммерсантъ FM
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Казахстан пообещал представить отчет об авиакатастрофе AZAL в ближайшие дни

Минтранс Казахстана в ближайшие дни планирует опубликовать предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау, сообщил глава ведомства Марат Карабаев. По его словам, работа находится на завершающей стадии.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа»,— сказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос «РИА Новости», стоит ждать ли результатов на этой неделе, Марат Карабаев ответил: «Обещаю, что в ближайшие дни будет опубликовано».

Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку—Грозный, разбился 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет потерпел крушение «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию. Владимир Путин по телефону принес извинения господину Алиеву за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве РФ. Кремль уверял, что заинтересован в объективном расследовании ЧП.

Подробности — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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