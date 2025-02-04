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Коммерсантъ FM
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FIDE поставила ультиматум шахматистам по участию в турнире Карлсена

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что планирующие участвовать в Freestyle Chess Grand Slam Tour спортсмены должны до 4 февраля подписать документ об отказе от участия в альтернативных чемпионатах мира. Это позволит шахматистам сохранить за собой право претендовать на звание чемпиона мира FIDE.

Фото: Maria Emelianova / FIDE

Фото: Maria Emelianova / FIDE

FIDE недовольна, что турнир позиционируется как чемпионат мира. Договориться о сотрудничестве стороны не смогли. «Организаторы Freestyle Chess Tour решили не признавать существующий авторитет ФИДЕ в отношении титула чемпиона мира и решили остаться частным турниром, в котором в основном принимают участие тщательно отобранные элитные игроки, а не проводить открытый и прозрачный процесс квалификации»,— сказано в пресс-релизе федерации.

Организаторами Freestyle Chess Grand Slam Tour выступают шахматист Магнус Карлсен и немецкий инвестор Ян Хенрик Бюттнер. Freestyle Chess Tour представляет собой серию турниров в формате шахмат Фишера, где расстановка фигур определяется случайной жеребьевкой пред началом партии. Шахматиста, получившего наибольшее количество очков, организаторы объявляют чемпионом мира.

За последние годы у Карлсена произошло несколько конфликтов с FIDE. В 2022 году он отказался от титула чемпиона мира после того, как федерация отклонила его предложения по радикальным реформам формата чемпионского матча. В декабре 2024-го Карлсен покинул чемпионат по рапиду и блицу из-за конфликта по поводу дресс-кода. Шахматист тогда заявил, что чувствует себя «находящимся в состоянии войны с FIDE».

Подробности — в материале «Ъ» «Лучший шахматист мира поменял титулы на джинсы».

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