Затонувший пермский танкер был застрахован на 20 млн долларов

Затонувший в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» был застрахован в ВСК на сумму $20 млн. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на ответ Минтранса РФ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Лимит ответственности по страховому полису составляет $20,1 млн за загрязнение и $3,3 млн по удалению останков кораблекрушения.

Напомним, 15 декабря 2024 года танкеры класса «река-море» «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и затонули в Керченском проливе. В результате погиб один из матросов «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело. Танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, часть этого топлива попала в море. Владельцем «Волгонефть-212» является пермское ООО «Кама-шипинг».

ФГБУ «Морспасслужба» намерено взыскать с владельца танкера стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Собственник также заплатит за причиненный экологический ущерб и работы по подъему судна.