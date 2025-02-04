Карлсен напомнил Дворковичу об обещании уйти в отставку

Норвежский шахматист Магнус Карлсен напомнил президенту международной шахматной федерации (FIDE) россиянину Аркадию Дворковичу о его обещании уйти в отставку, если совет федерации будет грозить игрокам исключением с соревнований при участии в Freestyle Chess.

В публикации в соцсети X господин Карслен сообщил, что в декабре Аркадий Дворкович написал сообщение его отцу, в котором, среди прочего, говорилось, что, несмотря на конфликт FIDE и Freestyle Chess, игроки смогут самостоятельно решать, где им выступать, а федерация «не предпримет никаких негативных действий».

«Позже в тот же день вы добавили: "Я уйду в отставку, если совет FIDE подорвет мои слова",— добавил господин Карлсен. — Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?».

Магнус Карлсен — сооснователь Freestyle Chess, серии турниров по шахматам Фишера, где расстановка фигур перед стартом определяется случайной жеребьевкой. FIDE включила турниры серии в расписание на 2025 год, но конфликт возник из-за Grand Slam Tour с призовым фондом $4 млн.

FIDE требовала изменить позиционирование турнира как международного, заявляя, что сохраняет «главенствующую роль в вопросе правил, титулов и рейтингов». В противном случае федерация пригрозила санкциями против участников Freestyle Chess. 3 февраля FIDE сообщила, что не смогла прийти к соглашению с Freestyle Tour.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ».