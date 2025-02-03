Управление в фондовом режиме

Региональные власти определились с новым министром ЖКХ. Им может стать экс-заместитель главы регионального фонда капремонта Наталья Киселева. Сейчас она работает замруководителя регионального УКСа. Должность министра ЖКХ стала вакантной после перехода экс-руководителя ведомства Артема Балахнина в мэрию Перми. Наталью Киселеву собеседники «Ъ-Прикамье» относят к команде «инфраструктурного» вице-премьера Андрея Алякринского, которому недавно был передан блок по управлению ЖКХ. Эксперт «Ъ-Прикамье» считает объединение ЖКХ и инфраструктуры в один блок обоснованным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Киселева

Фото: Эхо Перми Наталья Киселева

Фото: Эхо Перми

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края может возглавить заместитель гендиректора регионального управления капитального строительства Наталья Киселева. Об этом рассказал источник, близкий к краевым властям. Госпожа Киселева считается членом команды «инфраструктурного» вице-премьера регионального правительства Андрея Алякринского, которому на прошлой неделе был передан блок ЖКХ.

Предыдущий куратор регионального коммунального хозяйства — вице-премьер Андрей Кокорев перешел на должность советника губернатора, а ставка отдельного вице-премьера по ЖКХ была упразднена. Вместе с господином Кокоревым правительство покинул и его соратник — предыдущий министр ЖКХ Прикамья Артем Балахнин стал вице-мэром Перми по коммунальным вопросам. Ранее со своего поста ушла еще один министр из команды Андрея Кокорева — руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Мария Козлова. Она уступила должность начальнику управления регулирования и контроля регионального минтарифов Сергею Россихину.

Наталья Киселева родилась в Губахе. В 2004 году окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «менеджер», в 2009 году — Уральскую академию государственной службы по специальности «юрист». Часть карьеры госпожи Киселевой связана с муниципальной службой: она возглавляла отдел экономики администрации Губахинского муниципального района, работала начальником управления экономики администрации Лысьвенского муниципального района, начальником отдела капитального ремонта департамента ЖКХ администрации Перми, заместителем главы администрации Лысьвы по развитию инфраструктуры, заместителем директора — контрактным управляющим МКУ «Управление технического заказчика» Перми.

В 2015–2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда капремонта Прикамья, но победу не одержала. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда. Однако в августе 2020 года вернулась в администрацию Перми, где работала начальником управления жилищных отношений. В начале 2023 года госпожа Киселева снова участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до финального этапа отбора, но уступила Владимиру Хлебникову.

Экс-председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов затруднился оценить перспективы Натальи Киселевой. «Сложно что-либо сказать, работать вместе не приходилось. Если губернатор принял такое кадровое решение, то имеет на это полное право. Давайте дадим человеку поработать, пока оценивать преждевременно»,— отметил господин Тушнолобов.

По его словам, передача ЖКХ в инфраструктурный блок правительства оправданна. «Отдельный вице-премьер по этому направлению появился только при Максиме Решетникове (экс-губернатор Пермского края.— «Ъ-Прикамье»). До этого ЖКХ и строительство были в одном блоке. Эти направления связаны и взаимно пересекаются, поэтому должны находиться в одном блоке»,— считает Геннадий Тушнолобов.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что кадровые изменения в блоке управления ЖКХ связаны с количеством проблем в этой отрасли. «На сегодня сектор ЖКХ — это самая сложная область жизнеобеспечения в Пермском крае. Здесь много накопленных годами проблем, поэтому кадровые решения, какие-то перестановки случаются эпизодически. И многие перестановки планируются под определенных людей и конкретные задачи, которые перед ними ставятся»,— пояснил господин Борисенко.

Бывший «коммунальный» вице-премьер краевого правительства Антон Удальев отмечает серьезный кадровый дефицит в ЖКХ. «В Пермском крае наблюдается недостаток специалистов в ЖКХ. И если есть люди с опытом в этой сфере, готовые взять на себя ответственную должность министра — честь им и почет»,— подчеркнул господин Удальев.

Константин Кадочников