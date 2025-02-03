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Коммерсантъ FM
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торговой сессии

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) по итогам основной торговой сессии сегодня, 3 февраля, снизился на 0,74%, до 2926,17 пункта. Индекс РТС опустился на 2,86%, до 922,33 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Лидерами роста на рынке акций стали компании «Юнипро» (+4,1%), «Южуралзолото» (+1,25%), «Полюс» (+0,84%). Лидерами падения стали НЛМК (–4,58%), «Мечел» (–4,11%), МКПАО «ВК» (–4,09%).

В середине января индекс Мосбиржи впервые с августа 2024 года превысил отметку в 2900 пунктов. Он начал рост в декабре после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 21%.

Подробнее о рынке акций — в материале «Ъ» «Индекс этажом выше».

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