За ночь 3 февраля в Петербурге выпало более 5 см снега

За прошедшую ночь 3 февраля в Санкт-Петербурге выпало более 5 см снега. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В воскресенье, 2 февраля, в пункты утилизации было отправлено почти 1,8 тыс. кубометров снега. Кроме того, за прошедшую неделю на полигон вывезли 900 кубометров мусора и почти 700 тонн смета.

В данный момент продолжается расчистка дорог и обработка их противогололедными средствами — на эти задачи комитет выделил 803 единицы техники. Узкие тротуары и труднодоступные места убирают 1 137 рабочих.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что периферия циклона с центром над Тверской областью сформирует погоду в Петербурге 3 февраля.

Дарья Астанина