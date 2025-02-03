Циклон принес в Петербург 3 февраля минусовую температуру и небольшой снег

Периферия циклона с центром над Тверской областью сформирует погоду в Петербурге 3 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, небо над городом продолжат закрывать плотные облака, пройдет небольшой снег. Температурные показатели вернулись в рамки климатической нормы.

Столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 766 мм. рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в среду-четверг погоду в Петербурге определит антициклон, из-за которого столбики термометров покажут ночью до -10 градусов.

Андрей Маркелов