В Екатеринбурге начали массово закрываться магазины сети «Светофор»

В Екатеринбурге закрылось более десяти магазинов сети «Светофор», следует их данных сервиса «Яндекс Карты». Работать продолжают чуть менее десяти филиалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Работу остановили магазины на ул. Артинской, ул. Гагарина, ул. Токарей, ул. 40-летия Комсомола, ул. Отрадной, ул. Соболева, ул. Чкалова, ул. Фурманова, пер. Базовом, ул. Шефской и ул. Вилонова, а также в микрорайоне Кольцово. Открытыми остаются филиалы, расположенные на ул. Уральских рабочих, ул. Совхозной, ул. Монтажников, ул. Омской, ул. Блюхера, ул. Амундсена и ул. Дорожной. Также как закрытые отображаются часть филиалов в городах екатеринбургской агломерации — Верхней Пышме, Ревде, Березовском, Сысерти.

Ранее в Екатеринбурге прекратили работу три магазина сети. Тогда «Ведомости» сообщали, что Роспотребнадзор проводит массовые проверки магазинов «Светофор». В Тюменской области по требованию Роспотребнадзора суд приостановил работу одного из магазинов «Светофор» на семь суток. В ведомстве отказались комментировать закрытие филиалов до завершения проверок.

Анна Капустина