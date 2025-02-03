Скрывшегося за границей бизнесмена заочно осудили за хищение 26 млн рублей

Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении бывшего соучредителя ряда управляющих компаний холдинга «Развитие территорий Урала» Александра Морозова. Как сообщает «РБК-Пермь», господин Морозов признан виновным в организации мошенничества на сумму более 26,2 млн руб. и заочно приговорен 5,5 годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Морозов

Фото: Интерпол Александр Морозов

Фото: Интерпол

Уголовное дело в отношении Александра Морозова было возбуждено еще в 2015 году. По версии следствия, деньги, которые жители Прикамья платили за коммунальные услуги, были похищены в качестве оплаты за различные работы в обслуживаемых домах, которые реально не выполнялись. Господин Морозов не стал дожидаться визита силовиков и в декабре 2015 года уехал из России. В январе 2016 года он был арестован, его местонахождение неизвестно. По одной из версий, он мог скрываться на территории Северного Кипра.