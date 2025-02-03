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На месте снесенного мини-рынка на Парковом могут возвести общественное пространство

В Перми в микрорайоне Парковый окончательно снесли мини-рынок по ул. Пожарского. Как сообщает портал 59.ru, рассматриваются планы о будущем благоустройстве соответствующей территории. О начале работ по сносу павильонов стало известно осенью прошлого года.

фото: паблик "Парковый Пермь" "ВКонтакте"

фото: паблик "Парковый Пермь" "ВКонтакте"

фото: паблик "Парковый Пермь" "ВКонтакте"

По информации издания, девелопер «Ингрупп Девелопмент», владеющий участком проспекте Парковый, 36в, собирается обустроить общественные пространства. «В рамках реализации девелоперского проекта мы сохраним, в том числе, торговую функцию, преобразив пространство для всех жителей микрорайона Парковый», - пояснил застройщик.

В июне 2024 года дочерняя компания «Ингрупп Девелопмент» «СЗ „ТРЭНТА“» выкупила землю на проспекте Парковый, 36в. В этом месте установлен вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка», однако точные планы будущей застройки пока неизвестны. Осенью того же года администрация Перми сообщила, что площадь под рынком, существующим в микрорайоне Парковом с 1990 годов, используют не в соответствии с видом разрешенного использования. В рыночных киосках торговали текстилем и продуктами.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик „ТРЭНТА“» создано в 2022 году в Перми. Учредителем выступает ООО «Ингрупп Холдинг». Генеральный директор компании — Роман Бирюков. За 2023 год чистый убыток компании составил 383 тыс. руб.

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