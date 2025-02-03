В спорткомплексе имени Сухарева произошла коммунальная авария

На минувшей неделе в спорткомплексе имени Сухарева случилась крупная коммунальная авария. Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники в спортфедерациях, из-за прорыва трубы был затоплен бильярдный клуб, испорчено несколько столов. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого минспорта, во время ЧП бильярд-клуб не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

По информации министерства спорта Прикамья, локальный разрыв произошел в системе вентиляции на позапрошлой неделе в период морозов и пришелся на бытовое помещение, которые не относятся к бильярдному клубу. В помещении, где произошел прорыв, находилось два игровых стола, вода попала на один из них. «Он просушен и на нем будет заменено сукно. Также будут проведены работы по ремонту потолочных панелей подвесного потолка», - подчеркнули в ведомстве.

СК имени Сухарева является подведомственным учреждением ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». Площадка проводит занятия по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею, борьбе, теннису и другим видов спорта.