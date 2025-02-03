В Нытвенском округе простятся с погибшим в СВО военнослужащим

Сегодня стало известно о гибели в ходе специальной военной операции (СВО) еще одного военнослужащего из Пермского края, жителя Нытвенского округа Виталия Власова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нытвы.

Виталий Власов проходил военную службу по контракту. В СВО принимал участие в должности гранатометчика штурмового подразделения. Погиб 1 декабря 2024 года.

Прощание с военнослужащим пройдет 4 февраля на ст. Чайковская.