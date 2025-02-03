В Ветлуге простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Пчелиным

Житель города Ветлуга Нижегородской области Сергей Пчелин погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщили в районной администрации.

С бойцом простятся 4 февраля. Отпевание пройдет в храме во имя Святой Живоначальной Троицы. На Братской площади состоится траурный митинг.

Администрация округа выразила соболезнование родным и близким погибшего.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева