Струны времени

Вышел в свет сингл группы The Beatles «Now And Then». Титульная песня сингла собрана при помощи искусственного интеллекта из архивной демозаписи Джона Леннона и партий Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, записанных в 1995 и 2022 годах. На стороне B — «Love Me Do», первая песня, изданная под брендом The Beatles. Начало и конец истории — на одной пластинке, которую с благоговением послушал Игорь Гаврилов.

В мире больших музыкальных величин давно не осталось ничего, что не было бы известно фанам и не было бы выпущено, пусть и без согласия автора. Вот и про «Now and Then» поклонники The Beatles все знают. Изначально это был записанный на пленку в 1977-м набросок, состоявший из приблизительной фортепианной партии и голоса Джона Леннона. Судя по тому, что песня не вошла ни в его последний прижизненный альбом «Double Fantasy» (1980), ни в посмертный «Milk and Honey» (1984), серьезно он к ней не относился.

В 1994 году вдова Леннона Йоко Оно передала его коллеге по The Beatles Полу Маккартни две кассеты с набросками неизданных песен супруга. Среди них были песни «Free As A Bird» и «Real Love», которые здравствующие битлы довели до ума и выпустили на альбомах «Anthology 1» (1995) и «Anthology 2» (1996). В процессе работы над «Антологиями» были записаны и партии Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра для песни «Now and Then», которая также была на кассете Йоко Оно. Однако после двух дней работы над «Now and Then» музыканты отложили ее до лучших времен. Было очевидно, что песне не хватает нескольких строчек текста, на фонограмме был слышен фоновый шум, а голос Леннона тогдашняя техника не могла отделить от шума и партии фортепиано. Решающим стал голос Джорджа Харрисона. Он сказал, что «Now and Then» — это «чертов мусор».

Тем не менее песню «Now and Then» можно было легко найти в интернете, причем как в виде изначального демо, так и в аранжировке, которую в 2009 году создал некий неизвестный поклонник.

Непосредственно перед выходом официального сингла «Now and Then» все нелегитимные версии издатели из интернета убрали, но кое-где они появились снова.

После обработки изначального трека, которую поручили автору фильма «The Beatles: Get Back» Питеру Джексону (см. “Ъ” от 27 ноября 2021 года), голос Леннона зазвучал кристально чисто. Джайлз Мартин, сын продюсера классических альбомов The Beatles Джорджа Мартина, занялся записью струнных. Эта идея принадлежала Полу Маккартни. Он считал, что струнная аранжировка будет своего рода ссылкой на «I’m The Walrus», «Yesterday» и «Strawberry Fields». Интересно, что музыкантам, записывавшим партии струнных, дали ноты, но не сказали, что это «новая песня The Beatles». Дорожки для бэк-вокала взяли из студийных сессий песен «Here, There And Everywhere», «Eleanor Rigby» и «Because». Что касается гитары, то в «Now and Then» использована не только партия Джорджа Харрисона из сессий 1995 года, но и соло на слайд-гитаре, которое в 2022 году записал Пол Маккартни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон с картонной фигурой Джона Леннона в 1968 году

Слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон с картонной фигурой Джона Леннона в 1968 году

Фото: Frank Leonard Tewkesbury / AP

Музыкальное видео «Now and Then» — первое в карьере постановщика «Властелина колец» и «The Beatles: Get Back» Питера Джексона. По его словам, в клипе не должно было быть ни актеров, ни каким-либо образом «нарисованных» битлов. В ходе работы в архивах рекорд-компании Apple нашлось целых 14 часов кинохроники, оставшейся от сессий 1995 года, включая запись песни «Now and Then». Сын Джона Леннона Шон и вдова Джорджа Харрисона Оливия поделились редкой домашней хроникой. Несколько неизвестных публике секунд видео прислал барабанщик Пит Бест, работавший с The Beatles в 1960–1962 годах.

«Now and Then» — не первый опыт создания нового трека на основе старой демозаписи. В таких случаях главный вопрос: хотел ли бы этого автор? В коротком документальном фильме, который вышел накануне релиза «Now and Then», Пол Маккартни уверяет зрителей, что Джон Леннон был бы только рад услышать законченную песню. Оливия Харрисон и ее сын Дани говорят, что Джордж тоже был бы не против нынешней версии.

«Now and Then» — песня Джона Леннона, и мы никогда не узнаем, думал ли он о ней вообще и тем более думал ли как о песне The Beatles.

Но итог этой истории опровергает весь скепсис. В песне «Now and Then» есть не только чистый голос Джона Леннона. В ней есть неповторимая магия The Beatles. «Now and Then» теперь полновесная часть битловского канона. Просто для записи потребовался сессионный участник — ИИ.