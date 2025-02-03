Свердловский глава фонда капремонта прокомментировал арест экс-министра Смирнова

Глава свердловского фонда капитального ремонта Станислав Суханов прокомментировал арест экс-министра ЖКХ Николая Смирнова в ходе пресс-конференции. По его словам, в организации не проходило следственных действий в связи с этим делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов в зале суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов в зале суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я вообще узнаю о том, что происходит с уголовным делом Николая Борисовича, больше из средств массовой информации. К сожалению, для меня это является тоже достаточно серьезным потрясением»,— сказал господин Суханов.

Напомним, бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов был арестован по подозрению во взятке. По данным СМИ, его арест может быть связан с деятельностью областного фонда капитального ремонта. В конце января по подозрению во взятке был задержан директор управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов.

Подробнее об аресте Николая Смирнова — в материале «Ъ-Урал» «Арест по тайным основаниям»

Анна Капустина