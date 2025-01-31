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Директора Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы обвиняют во взятке

Директору Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову предъявлено обвинение по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщили «Ъ-Урал» в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ближайшее время Алексею Харламову будет избрана мера пресечения. Напомним, по данным СМИ, он был задержан в связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Якобы вместо дорогостоящего оборудования закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении.

Накануне, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Мария Шараева

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