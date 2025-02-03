Бывший замглавы Перми назначен советником

Замглавы Перми Игорь Субботин с 3 февраля назначен советником мэра, сообщили «Ъ-Прикамье» в администрации. Круг вопросов, по которым он будет консультировать мэра, не обозначается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Субботин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Субботин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Субботин уступил место Артему Балахнину, который пришел в мэрию с кресла министра ЖКХ и благоустройства. Игорь Субботин считается старожилом мэрии — с 2009 года он возглавлял Дзержинский район Перми, с 2018 года работал в должность вице-мэра города, курирующего коммунальный блок. По данным «Ъ-Прикамье», контракт советника заключен с ним на полгода.

У мэра Перми уже есть один советник — бывший ректор Пермского педуниверситета Андрей Колесников.