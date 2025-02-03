В этом году планируется заключить концессионное соглашение на строительство третьего Камского моста

Правительство Пермского края утвердило перечень объектов в регионе, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение или соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в 2025 году. Список объектов указан в распоряжении правительства, в него вошли мостовой переход через реку Каму с подходами, реконструкция ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №2 им. Ф. Х. Граля» и поликлиника в Кунгуре.

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Строительство третьего Камского моста предполагает возведение объекта общей длиной 11,95 км. Поликлиника в Кунгуре будет рассчитана на 350 посещений в смену, параметры клинической больницы №2 им. Ф. Х. Граля после реконструкции уточняются.

Напомним, что в 2023 году региональный минтранс и проектно-изыскательский институт «Гео-Проект» представили проект строительства Камского моста, соединяющего улицы Окулова (на левом берегу Камы) и Борцов Революции (на правом берегу). Работы первого этапа строительства моста стартовали в июне 2024 года — это возведение новой кольцевой развязки на площади Гайдара. Завершить этот этап планируется в 2025 году.