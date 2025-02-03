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Бывший топ-менеджер краевого фонда капремонта может возглавить минЖКХ

Бывшая замглавы Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселева может возглавить минЖКХ Прикамья, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к краевой власти. Напомним, прежний министр Артем Балахнин с сегодняшнего дня вышел на работу в пермской мэрии на должности замглавы города.

Наталья Киселева

Наталья Киселева

Фото: Эхо Перми

Наталья Киселева

Фото: Эхо Перми

В данный момент госпожа Киселева работает заместителем гендиректора регионального управления капитального строительства, в котором курирует реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета.

В 2015–2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда, но победу не одержала. В свое время она работала в администрациях Лысьвенского района и Лысьвенского округа. Имеет опыт работы в управлении ЖКХ Перми, где возглавляла отдел капремонта. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда капремонта, затем до 2021 года работала начальником управления жилищных отношений администрации Перми. В начале 2023 года госпожа Киселева участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до последнего этапа отбора, но победу одержал Владимир Хлебников.

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