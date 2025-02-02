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За сутки ВСУ обстреляли восемь белгородских муниципалитетов

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, использовав, по меньшей мере, 31 беспилотник и 27 снарядов. Один человек погиб, повреждены 12 домов и два автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе противник дважды обстрелял поселок Малиновка, села Красный Хутор, Отрадное, Топлинка и Черемошное, выпустив 19 боеприпасов и применив шесть БПЛА, четыре из которых были сбиты системой ПВО.

В Отрадном повреждены восемь частных домов, пять надворных построек, две из которых полностью разрушены, и линия электропередачи. В Таврово в результате падения обломков БПЛА повреждены два частных домовладения. В Малиновке утром в результате удара беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте.

В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атаковали два беспилотника. Обошлось без последствий.

В Валуйском муниципальном округе села Борки, Двулучное, Долгое, Логачевка и Соболевка атаковали десять БПЛА, семь из которых удалось сбить. Повреждены частное домовладение, надворная постройка, два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.

В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу с применением двух боеприпасов. Повреждены коммерческий объект, частное домовладение и надворная постройка.

Юрий Голубь

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