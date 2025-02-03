Число отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло более чем в два раза

По данным на 3 февраля, за медицинской помощью обратились 73 человека, купившие шаурму в кунгурском кафе «Shaurma-kosmos». Из них госпитализировано 66 человек (включая 24 детей). Об этом сообщает краевой минздрав. Ранее число пострадавших от некачественной еды, купленной в этом заведении, составляло 32 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница заведения в соцсети Фото: страница заведения в соцсети

Об отравлении жителей Кунгура некачественной шаурмой, купленной в кафе «Shaurma-kosmos», стало известно 30 января 2025 года. По данным краевого Роспотребнадзора, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза. В настоящее время кафе закрыто.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 1 февраля Кунгурский суд отправил собственника кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» под домашний арест.